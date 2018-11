Tyske medier: Horst Seehofer gir seg som partileder og innenriksminister

Utenriks

Seehofer skal ha informert de øvrige partitoppene i CSU under et møte i München søndag om at han vil gå av som partileder om kort tid, og at han vil gi seg som innenriksminister før den inneværende valgperioden går ut i 2021, ifølge partikilder nyhetsbyrået DPA har snakket med.

Ifølge nyhetsbyrået vil Seehofer bekrefte sin avgang som partileder i løpet av den kommende uken. En ny partileder blir trolig valgt tidlig neste år.

Seehofer skal ikke ha utdypet når i løpet av valgperioden han vil gi seg som innenriksminister.

Ifølge DPAs kilder skal han ha sagt at «2019 blir et år for fornyelse for CSU».

Hintet om å gå av

I slutten av oktober hintet Seehofer om at han kunne komme til å gå av som partileder, etter det dårlige valget CSU gjorde i delstatsvalget i Bayern. Partiet fikk en oppslutning på 37,2 prosent, ned rundt 10 prosentpoeng. Med det mistet partiet flertallet i delstatsforsamlingen.

– Jeg vil ikke være syndebukk igjen. Dere kan kritisere meg, men å gjøre Horst Seehofer ansvarlig for alt, det går jeg ikke med på, sa Seehofer til bayersk TV i oktober.

– Da vil jeg heller still mitt verv som partileder til disposjon. Tydeligere enn det kan det vel ikke sies, sa Seehofer videre i TV-intervjuet.

Uenigheter

CSU er søsterpartiet til Angela Merkels kristenkonservative parti CDU. Partiene er med i den føderale koalisjonsregjeringen sammen med sosialdemokratiske SPD.

Politiske uenigheter mellom de tre regjeringspartiene har kostet alle partiene stemmer ved delstatsvalgene i Bayern og i Hessen. Seehofer har flere ganger kritisert Merkels politikk offentlig, særlig på innvandringsfeltet.

Markus Söder ses på som Seehofers etterfølger, ifølge DPA. Söder ble i mars valgt som Bayerns delstatsminister.

Også i samarbeidspartiet CDU blir det utskiftninger. Statsminister Angela Merkel tar ikke gjenvalg som partileder, men blir sittende som statsminister. Hun har gjort det klart at dette blir hennes siste periode som regjeringssjef.

(©NTB)