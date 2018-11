– Skadde Houthi-opprørere får evakueres fra Jemen

Utenriks

Det skjer etter at Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt var på besøk i regionen mandag og hadde samtaler med statsledere fra flere av de involverte landene.

Spørsmålet om evakuering har vært ett av de største hindrene for fredssamtaler mellom partene, skriver det britiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

– Koalisjonsstyrkene vil nå la FN overse en medisinsk evakuering av opptil 50 skadde Houthi-opprørere til Oman før en ny foreslått runde med fredssamtaler i Sverige senere denne måneden, skriver britene.

Kampene i Jemen begynte i 2014 da Houthi-opprørere tok kontroll over landets hovedstad Sana. En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot Houthiene for å nedkjempe dem. Over 10.000 mennesker er drept i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon.

