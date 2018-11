FN: Sør-Sudan bryter våpenembargoen

Utenriks

Rapporten viser at det skremmende ofte forekommer seksuell vold, sult og brudd på menneskerettighetene i det krigsherjede afrikanske landet.

Den 29 sider lange rapporten som ble publisert mandag, er utarbeidet av et FN-panel bestående av eksperter. Panelet opplyser at det er for tidlig å konkludere om hva slags effekt våpenembargoen har hatt. Likevel har de gjennom sine undersøkelser funnet «en rekke brudd».

Utenlandske private sikkerhetsfirmaer skal ha gitt politiet og hæren opplæring, ifølge rapporten. Sudan skal ha bistått Sør-Sudan ved å sende soldater til oljefeltene i delstaten Unity. Også Uganda skal ha sendt styrker i Sør-Sudan, viser rapporten. Dette er brudd på våpenembargoen, konkluderer FN, siden embargoen forbyr militær assistanse og trening av egne styrker.

Panelet har sendt rapporten til FNs sikkerhetsråd, og rapporten er den første som har blitt utarbeidet siden rådet vedtok våpenembargo mot Sør-Sudan 13. juli.

Sør-Sudan ble selvstendig i 2011 etter at den 22 år lange borgerkrigen mot Sudan endte med en fredsavtale i 2005. Borgerkrigen i Sør-Sudan brøt ut etter at president Salva Kiir i 2013 ga daværende visepresident Riek Machar sparken som følge av en langvarig maktkamp. De to rivalene mobiliserte sine respektive folkegrupper, dinka og nuer, til kamp.

Krigen har krevd titalls tusen menneskeliv og utløst Afrikas største flyktningkrise siden folkemordet i Rwanda i 1994

(©NTB)