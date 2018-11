Planer om å skru til kranene ga utslag på oljeprisen

Utenriks

Tirsdag kveld var prisen for nordsjøolje rett over 65 dollar for fatet, noe som er en stor nedtur sammenlignet med toppen i begynnelsen av oktober på 87 dollar fatet.

Prisnedgangen kom etter at OPEC la fram nye prognoser tirsdag om mindre vekst i etterspørselen i 2019, og signaler om at Saudi-Arabia og andre oljeland planlegger å bremse produksjonen, skriver Financial Times.

– Det er ikke tvil om at produksjonen må kuttes, siden det er overproduksjon, sier Carsten Fritsch i Commerzbank til avisa.

Fallet tirsdag kommer etter en liten økning mandag da Saudi-Arabia, verdens største oljeprodusent, opplyste at de ville kutte produksjonen.

USAs president var på banen seint mandag og tvitret om hva han mente om kuttplanene. Forhåpentlig kutter ikke Saudi-Arabia eller OPEC i oljeproduksjonen. Ut fra forsyningene burde prisene vært mye lavere, skrev han.

– En Twitter-gal president, en svekket saudiarabisk kronprins og forvirrede oljeinvestorer bidrar til sende oljeprisen nedover, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop til DN.

Han mener prisfallet også kan forklares med stigende oljelagre i USA, der prisen på amerikansk lettolje har sunket til svært lave nivåer.

