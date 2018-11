Rettssak mot narkobaronen «El Chapo» utsatt på grunn av jurytrøbbel

Utenriks

Tolv jurymedlemmer og seks stedfortredere ble i forrige uke plukket ut fra en kandidatgruppe på flere titall. Flere ble underveis forkastet fordi de fryktet for sine liv, og to måtte tre av fordi de fikk panikkanfall.

Til slutt satt man igjen med sju kvinner og fem menn som tirsdag morgen skulle tas i ed før rettssaken kunne begynne. Men like før juryen var tatt i ed, trakk minst ett medlem seg. Ifølge The New York Post var medlemmet «engstelig og oppskaket» og hadde med seg en melding fra sin lege der det het at hun ikke kunne utføre sin jurytjeneste.

Tirsdag morgen måtte derfor distriktsdommer Brian Cogan ta fatt på en ny runde med intervjuer for å finne en erstatter. I mellomtiden måtte rettssaken utsettes. Det er ikke kjent hvor lenge saken vil være utsatt.

Planen var at aktoratet og forsvarerne tirsdag skulle holde sine åpningsinnlegg i rettssaken mot Joaquin Guzman, kjent som «El Chapo». Han var leder for Sinaloa-kartellet i Mexico og er tiltalt for å ha smuglet over 155 tonn kokain til USA.

«El Chapo» regnes for å være den største narkotikasmugleren i verden siden colombianske Pablo Escobar ble drept i 1993.

(©NTB)