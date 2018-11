Boris Johnson vil stemme mot brexitavtale

Utenriks

Onsdag skal den britiske regjeringen møtes for å ta stilling til utkastet til en skilsmisseavtale mellom Storbritannia og EU. Johnson har allerede gjort det klart overfor BBC at han skal stemme mot avtalen.

Den tidligere utenriksministeren mener avtalen, slik den står nå, vil gjøre Storbritannia til en «vasallstat». Vasallstater var i middelalderen betegnelsen på områder med begrenset selvstyre som ofte måtte adlyde ordre fra en annen stat.

Johnson sier avtalen vil føre til at Storbritannia må implementere lover og reguleringer som blir vedtatt i EU, uten at de har mandat til å stemme mot dem. Også Norge har en slik avtale med EU gjennom EØS-avtalen.

– Det er fullstendig uakseptabelt for alle som tror på demokrati, sier Johnson til kanalen.

Johnson håper at hans kolleger råder statsminister Theresa May til å si at dette er en avtale Underhuset og det britiske folket kan godta.

