Utenriks

I en kommentar til mediene sier Lieberman at våpenhvilen er et knefall for terror.

– Det kan ikke bety noe annet. Det vi nå gjør som stat, er å kjøpe oss kortsiktig ro. Prisen er alvorlig svekkelse av landets sikkerhet på lang sikt, sier Lieberman.

Lieberman går inn for snarlig nyvalg i Israel.

