Kristersson: – Dette er den alvorligste krisen jeg kan huske

Utenriks

Ved 9-tiden onsdag ble Ulf Kristersson den første statsministerkandidaten som ikke har blitt godkjent av Riksdagen siden nasjonalforsamlingens to kamre ble slått sammen til ett i 1971.

Onsdagens statsministervotering endte med 195 stemmer mot og 154 stemmer for. Både Liberalerna og Centerpartiet, som begge inngår i Alliansen sammen med Moderaterna og Kristdemokraterna, var blant dem som stemte nei.

– Dette er nok den alvorligste krisen jeg har opplevd i Alliansen i alle mine år i politikken. Det er en unik hendelse at alliansepartier stemmer nei til en borgerlig statsminister. Det er nok det største som har skjedd i borgerlig politikk på 40 år, sa Kristersson på en pressekonferanse etter avstemningen.

– Men jeg vil likevel ikke legge alliansen død, understrekte Han.

Nekter SD-innflytelse

En regjering bestående av Kristdemokraterna og Moderaterna, slik Kristersson hadde foreslått, ville vært avhengig av aktiv støtte fra Sverigedemokraterna (SD) for å få gjennom sin politikk i riksdagen.

Både Liberalerna og Centern framholdt at dette var grunnen til at de stemte nei til Kristersson.

– Centern gjør nå etter valget akkurat det vi sa før valget. Centern kommer ikke å gå inn i en regjering som krever aktiv støtte fra SD, sa Centerns partileder Annie Lööf.

– Dagens avstemning handlet ikke om Ulf Kristersson som statsminister, men om å ikke gi SD avgjørende innflytelse, la hun til.

SD holdt på sin side sitt løfte om å stemme på Kristersson. Partileder Jimmie Åkesson tror velgerne kommer til å straffe partiene som forsøker å stenge SD ute av svensk politikk.

– Det har gått mer enn to måneder og vi har fortsatt ikke en regjering på plass. Velgernes dom kommer til å bli hard over hvordan dere har behandlet oss, sa Åkesson.

Kan bli nyvalg

Avstemningen om Kristersson skjedde to måneder etter at svenskene gikk til valg. Resultatet innebærer at Socialdemokraternas Stefan Löfven fortsatt leder et forretningsministerium.

Talmann Andreas Norlén sa på et pressetreff etter avstemningen at det blir nye partiledermøter i morgen, og at han vil annonsere hvem som får sonderingsoppdraget etter det.

Det spekuleres i svenske medier i at det nå vil bli Centerparti-leder Annie Lööf som får sonderingsoppdraget. Liberalerna har stilt seg positive til det, og Socialdemokraterna har uttalt at de ikke vil stå i veien for at Lööf får muligheten til å sondere.

Statsviter Folke Johansson ved Göteborgs universitet tviler imidlertid på at hun greier å finne et levedyktig regjeringsalternativ.

– Det mest sannsynlige er at det blir et nyvalg, sier han til NRK.

Lööf vil fortsatt ha Kristersson

Ifølge Aftonbladet sier Lööf at hun gjerne kan sondere, men at hun vil se Ulf Kristersson som statsminister. For å få til dette vil hun søke over blokkgrensene og se etter støtte hos Miljöpartiet.

Det alternativet har Kristersson lite tro på.

– Jeg er i godt selskap med å ikke ville stille opp på det alternativet, for eksempel med Miljöpartiet. De tenker som jeg i det spørsmålet, sier Kristersson.

Den sittende statsministeren Stefan Löfven har sagt at han er åpen for å forbli statsminister, men at partiposisjonene som har ført til problemene med å danne regjering først må låses opp for at det skal være verdt det.