Utenriks

Det største tapet ble regjeringsstyrkene påført i Maidan Wardak-provinsen like utenfor hovedstaden Kabul. En talsmann for politisjefen i provinsen sier at ni soldater ble drept under skuddveksling tirsdag kveld.

En talsmann for guvernøren i det nordøstlige Takhar-provinsen opplyser at Taliban angrep en lokal politistasjon og drepte tre personer.

Taliban sier i en kunngjøring av det var de som utførte angrepene.

