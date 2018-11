Oppgjørets time for May

Utenriks

Møtet blir avgjørende for den videre prosessen med EU og Mays egen framtid i britisk politikk.

Statsministeren gikk i møte med sine ministre etter at hun hadde forsvart avtaleutkastet i Parlamentet, til høylytt buing og kritikk fra så vel opposisjon som fra egne rekker.

– Det vi har forhandlet fram, er en avtale som leverer på det britene stemte for, framholdt May.

500 sider

Downing Street kunngjorde tirsdag kveld at forhandlere fra Storbritannia og EU var kommet til enighet om et utkast til avtale for vilkårene for skilsmissen.

Avtaleutkastet er ifølge britisk presse rundt 500 sider langt. Det er kommet på plass etter 16 måneder med tautrekking.

Nederlag etter to år med klønete forhandlinger, konkluderte Labours partileder Jeremy Corbyn da han fikk ordet under spørretimen i Parlamentet.

May stiller Parlamentet overfor et falsk valg mellom en dårlig avtale og ingen avtale, hevdet han.

Angrep fra egne rekker

Også partifeller fra de konservative gikk til angrep på statsministeren.

Hvis lekkasjene er riktige, leverer ikke regjeringen på det folk stemte for, og regjeringen vil miste støtte fra en rekke folkevalgte og millioner av velgere, advarte Peter Best.

Det var onsdag ettermiddag uklart om forslaget vil få regjeringens velsignelse.

Men May forsvarte enigheten som forhandlerne hennes har nådd fram til. Ifølge henne innebærer avtaleforslaget at Storbritannia vil ta tilbake kontrollen over «egne grenser, egne lover og egne penger».

Britene vil også gå ut av EUs felles fiskeripolitikk, EUs felles jordbrukspolitikk og EUs tollunion, forsikret hun.

Strid om tollunion

Nettopp spørsmålet om tollunionen har stått sentralt i sluttfasen.

Av hensyn til den nordirske fredsprosessen har EU og Storbritannia begge satt seg som mål å unngå nye hindre på grensa mellom Irland og Nord-Irland. Men forhandlerne har hatt svært vanskelig for å nå fram til enighet om hvordan dette skal oppnås.

Det antas at forslaget til løsning som nå foreligger, går ut på at hele Storbritannia blir værende i EUs tollunion inntil videre, mens forhandlingene om mer permanente løsninger fortsetter.

Denne løsningen har provosert brexitforkjempere dypt fordi de frykter at Storbritannia skal bli bundet til tollunionen på ubestemt tid, uten mulighet til fritt å inngå egne frihandelsavtaler med andre land.

Den sterke motstanden kan gjøre det svært vanskelig for May å få flertall for avtalen i Parlamentet.

