Piloter mener Boeing ikke informerte godt nok før styrten i Indonesia

Utenriks

Systemet det er snakk om, kalt anti-stall-system, er et automatisert manøvreringssystem som er laget for å hjelpe piloten med å unngå å heve nesen på flyet for høyt under avgang slik at flyet steiler. Systemet skal bidra til at nesen på flyet blir presset ned når det tar av.

Piloter som flyr i USA hevder de ikke har blitt trent opp i de nye detaljene i systemene, som skal være annerledes enn på tidligere modeller av Boeing 737. Denne detaljen skal være sentral i etterforskningen av flystyrten hvor 189 personer mistet livet 29. oktober, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Forbannet

Boeing skal ha lagt til nye detaljer i sikkerhetsinstruksene til flytypen, som handler om hva pilotene skal gjøre for å hindre en eventuell krasj dersom det skjer en feil i systemet. Det kommer ikke fram om detaljene ble lagt til etter flystyrten i Indonesia.

– Det var ikke noe vi lærte om under noen av våre treninger. Det sto ikke i våre bøker. Pilotene våre har det ikke, sier 737-piloten og talspersonen Dannis Tajer i fagforeningen til pilotene i American Airlines.

Talsmannen Jon Weaks i fagforeningen til pilotene i Southwest Airlines sier til The Wall Street Journal at de er «forbannet» på Boeing over at produsenten, ifølge ham, ikke fortalte flyselskapene om endringen i detaljene, og at pilotene dermed ikke fikk beskjed.

– Trygt

Ifølge talsperson Brandy King i Southwest var ikke det nye manøvreringssystemet inkludert i driftshåndboken til MAX-modellene.

Boeing-sjef Dennis Muilenburg sier han er overbevist om at Boeing 737 MAX er en trygg flytype. Han avviser at selskapet har tilbakeholdt detaljer fra selskaper og piloter.

– Vi har vært involvert i etterforskningen som myndighetene utfører og bidrar til å gi all nødvendig informasjon de trenger for å sikre at de får full oversikt over situasjonen, sier Muilenburg til Fox News.

Avansert fly

Det nesten helt nye Boeing 737 MAX 8-flyet, en modell som er blant verdens mest avanserte, rakk bare å være i luften i 13 minutter etter avgang fra Jakarta før det styrtet. De 181 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet. Flyet tilhørte selskapet Lion Air og styrtet i sjøen nordøst for Java.

Mer enn 200 slike fly har blitt levert til en rekke flyselskaper verden over, blant annet til American Airlines, Southwest Airlines og United Airlines.

(©NTB)