Sjelden diamant solgt på auksjon til rekordsum

Utenriks

Auksjonshuset Christie's opplyser at salgssummen per karat trolig er tidenes høyeste for en rosa diamant.

Diamanten Pink Legacy, som er på 19 karat, er en av de mest kjemisk rene edelstenene i verden og ble solgt til den kjente New York-juveleren Harry Winston.

Auksjonshuset forventet å få mellom 30 millioner dollar (255 millioner kroner) til 50 millioner dollar (425 millioner kroner) for den rosa diamanten.

Diamanten gikk til slutt under hammeren for 44,5 millioner dollar (378 millioner kroner). I tillegg kommer avgifter og provisjonsutgifter, noe som gjør at kjøpesummen endte på over 50 millioner dollar.

Edelstenen tilhørte en gang den tyske Oppenheimer-familien.

