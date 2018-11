Uklarheten om brexit kan trekke ut til mars

Utenriks

Tirsdag kom kunngjøringen som hele det politiske Europa ventet på. Et fullstendig utkast til skilsmisseavtale mellom EU og Storbritannia ligger på bordet, etter sigende rundt 500 sider langt.

Det tok forhandlerne 512 dager å sy sammen teksten. Nå er spørsmålet om regjeringene i EU og Storbritannia vil velsigne den eller rive den i filler.

Men til og med hvis utkastet blir godkjent på regjeringsnivå, vil usikkerheten vedvare, advares det på EU-siden.

Må godkjennes

Grunnen er at utmeldingsavtalen må overleve en vanskelig politisk godkjenningsprosess før den kan tre i kraft.

– Til og med hvis vi får en avtale, og champagnen renner og alle er glade og har rosenrøde kinn, så vet vi ikke om avtalen vil tre i kraft, advarte en sentralt plassert EU-diplomat på en pressebrifing i forrige uke.

Parlamentet i London og i EU-parlamentet i Strasbourg må begge ratifisere utmeldingsavtalen før endelig vedtak.

Det kan bli en tidkrevende prosess, med stor usikkerhet om utfallet.

Vil vente til mars

Etter det NTB kjenner til, har EU-parlamentets brexitkoordinator Guy Verhofstadt varslet diplomater om at avstemningen i plenum i Strasbourg først vil finne sted under sesjonen som løper fra 11. til 14. mars.

Etter dette vil avtalen bli oversendt til EUs ministerråd for endelig godkjenning, forutsatt at de folkevalgte i EU-parlamentet sier ja. Den formelle avgjørelsen på EU-siden vil dermed komme bare dager før Storbritannia forlater EU den 29. mars neste år.

Usikkerhet i London

Størst er usikkerheten likevel i London. Der står statsminister Theresa May overfor en formidabel utfordring.

Tirsdag kveld kunne britisk presse melde at statsministeren hadde begynt å kalle inn nøkkelministre én etter én til et sikret leserom i 10 Downing Street for å la dem skumme igjennom utkastet.

Et regjeringsmøte var planlagt onsdag ettermiddag for å ta en beslutning.

Men selv i en situasjon der statsministeren klarer å få regjeringen med seg på et ja til utkastet som nå foreligger, vil motstanden i Parlamentet være sterk.

Bred misnøye

I verste fall risikerer May å få både opposisjonen og sine egne mot seg.

Opposisjonspartiet Labour og det nordirske unionistpartiet DUP, som er støtteparti for toryregjeringen, har begge gitt uttrykk for dyp skepsis til avtalen.

I tillegg har flere toneangivende brexitforkjempere i Theresa Mays eget konservative parti allerede gjort det krystallklart at de vil stemme nei.

Alle muligheter på bordet

Når en avtale først foreligger, vil det britiske Parlamentet etter alt å dømme ta seg god tid til å diskutere saken. Et vedtak vil tidligst foreligge i midten av desember.

Men alle muligheter ligger fortsatt på bordet dersom flertallet skulle rakne. Theresa May kan bli tvunget til å gå av. Nyvalg kan bli utlyst. En ny folkeavstemning kan tvinge seg fram. Eller Storbritannia kan krasje ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

Fra EUs side er budskapet derfor klart: Forberedelsene på et kaotisk «no deal»-scenario må fortsette, uansett.

