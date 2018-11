California-brann trolig den dødeligste i USA på 100 år

Utenriks

Ytterligere åtte personer ble onsdag bekreftet omkommet i den dødeligste brannen i Californias historie, opplyste sheriff Kory Honea i Butte fylke på en pressekonferanse onsdag kveld. 130 personer er meldt savnet.

Myndighetene kjenner trolig identiteten til 47 av de 56 døde, men Honea sier de venter på DNA-bekreftelser.

To personer ble funnet døde etter en brann ved Los Angeles sør i delstaten forrige uke. Onsdag ble et nok et brannoffer funnet utenfor storbyen. Dermed har 59 personer omkommet i branner i California.

– Verste på 100 år

Ifølge eksperter er brannen nord i California den dødeligste i USA siden 1918, da 1.000 personer mistet livet i en brann nord i Minnesota. Cloquet-brannen ødela en rekke lokalsamfunn i delstaten.

– I moderne tid er dette definitivt en av de dødeligste i USA, sier professor Crystal Kolden ved Idaho University, som har studert branner i 20 år.

Kolden får støtte fra professor Stephen Pyne ved Arizona State University. Pyne sier imidlertid at amerikanske myndigheter fremdeles ikke har god statistikk over dødsfall under branner, men begge anslår imidlertid at det i 1918 var en brann i USA som krevde så mange ofre.

DNA-prøve

De siste åtte døde i Nord-California ble funnet i byen Paradise, hvor det engang bodde 27.000 mennesker, opplyser sheriffen. Byen er jevnet med jorden, og det eneste som står igjen er grunnmuren og murpeiser i husene.

Redningspersonell har utført 461 søk, og 22 likhunder har vært involvert i søkene etter de savnede. Siden identiteten til de omkomne foreløpig ikke er kjent, oppfordrer politiet folk til å ta en DNA-prøve.

– Fra og med torsdag kan alle som tror at et familiemedlem er omkommet, avgi en DNA-prøve, sa Honea på pressekonferansen.

Mer enn 5.000 brannfolk kjemper fortsatt mot flammene nord i delstaten, som har ødelagt over 10.000 bygninger. 52.000 personer har mistet hjemmene sine etter at brannen startet torsdag for en uke siden.

Ifølge amerikanske myndigheter har 1.358 personer som har mistet hjemmene sine, fått et midlertidig hjem.

