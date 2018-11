Dommer ber «El Chapos» forsvarer holde seg til fakta

Utenriks

Narkotikabaronen «El Chapo» møtte onsdag i retten etter at saken mot ham ble utsatt tidligere denne uken.

Dommer Brian Cogan kalte forsvarer Jerffrey Lichtmans innledning, hvor han hevder kartellet til Guzman klarte å bestikke to mexicanske presidenter med enorme summer, for «overdrivelser». Dommeren mener også at anklagene var «villedende» og at de er langt unna «det som er bevist».

Cogan sa at han kom til å be juryen om å fokusere på bevisene i saken mot lederen av Sinaloa-kartellet i New York.

Anklager

Lichtman sa i sin innlending at Guzmans tidligere partner, Ismael «El Mayo» Zambada, skal ha betalt hundrevis av millioner dollar i bestikkelser til Mexicos nåværende og tidligere presidenter for å sikre at de ikke stoppet smuglingen av narkotika ut av landet. Han sa også at påtalemyndigheten i «flere tiår» har drømt om å dømme hans klient.

Guzman er ikke den virkelige lederen av kartellet, som skal ha sendt flere tonn kokain til USA, ifølge hans forsvarer. Forsvareren mener det er partneren Zambada som er lederen.

Zambada er på sin side tiltalt for blant annet narkotikahandel og for å drive en kriminell organisasjon. Påtalemyndigheten i saken mener også at de kan knytte 61-åringen til tusenvis av mennesker som skal ha blitt drept av kartellet. Han kan bli dømt til livstid, dersom det viser seg å stemme. Myndighetene utelukker ikke å be om dødsstraff for «El Mayo».

Guzman regnes for å være den største narkotikasmugleren i verden siden colombianske Pablo Escobar ble drept i 1993. Han er tiltalt for å ha smuglet over 155 tonn kokain til USA.

Utsatt rettssak

Et jurymedlem trakk seg like før juryen skulle tas i ed i saken mot narkobaronen «El Chapo» i New York tirsdag.

Ifølge The New York Post var kvinnen «engstelig og oppskaket» og hadde med seg en melding fra sin lege der det het at hun ikke kunne utføre sin jurytjeneste. Rettssaken ble derfor utsatt med én dag.

