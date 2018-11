Utenriks

Krateret måler 31 kilometer i diameter, opplyser Statens Naturhistoriske Museum i Danmark.

Det skal være første gang et krater på denne størrelsen er funnet under isen. Forskergruppen som står bak oppdagelsen, er ledet av forskere fra Center for GeoGenetik ved det danske museet, som er en del av Københavns Universitet.

(©NTB)