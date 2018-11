May får støtte fra europeiske ledere

Utenriks

Torsdag skal May presentere utkastet til en brexitavtale i Parlamentet. Hun fikk grønt lys til å gå videre fra sin egen regjering onsdag kveld, men nå må hun overbevise sine politiske motstandere i Parlamentet.

Det er ventet at May vil møte motstand fra alt fra konservative EU-motstandere til nordirske unionister. Det betyr at det kan være vanskelig for regjeringen å sikre flertall for avtalen.

Europeiske statsledere, som er ledere for enten EU- eller EØS-land, er imidlertid positive til utkastet.

– Lettelse

– Grønt lys! Lettet over at den britiske regjeringen har godkjent avtalen som våre forhandlere ble enige om i går. Det er avgjørende for våre og resten av EUs borgere og virksomheter, skriver den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen på Twitter.

Den tyske utenriksministeren Heiko Mass sier utkastet er en «stor lettelse» etter måneder med usikkerhet. Han legger til at selv om Storbritannia ikke ønsker å være en del av EU, ønsker de tett kontakt med landet.

Den østerrikske statsministeren Sebastian Kurz sier han er «veldig fornøyd med avtalen». Også Finalnds statsminister Juha Sipilä støtter avtalen.

Belgias statsminster Charles Michel sparer imidlertid på lovordene og presiserer at avtalen fortsatt ikke er i boks.

Solberg: Viktig for Norge

Statsminister Erna Solberg (H) sa onsdag kveld at et ordnet brexit er viktig for Norge. Hun viser til at utmeldingsavtalen også innebærer en overgangsperiode fram til desember 2020. Fram til da er Storbritannia fortsatt omfattet av reglene og forpliktelsene som følger av medlemskap i EU og EØS.

– Vi vil dermed ikke merke noen endring i vår samhandel med landet. Dette er viktig fordi det gir forutsigbarhet for alle som bor og jobber, eller som handler med eller i Storbritannia. Det gir oss bedre tid til å få på plass gode rammer for det langsiktige forholdet mellom Norge og Storbritannia, sa statsministeren til NTB.

Utkastet er 585 sider langt og inneholder detaljerte bestemmelser om vilkårene for Storbritannias skilsmisse fra EU, deriblant hvilke regler som skal gjelde for EU-borgere i Storbritannia og briter i andre EU-land, og hvor mye penger Storbritannia skal bidra med til EUs budsjetter.

I tillegg til at avtalen skal behandles i Parlamentet, skal den også behandles politisk i EU. Planen er at avtalen skal tre i kraft 30. mars neste år.

(©NTB)