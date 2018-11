May møtte DUP-ledere etter brexit-ja

Utenriks

May er avhengig av det nordirske unionistpartiet DUP for å få flertall for brexitutkastet i Parlamentet. Onsdag kveld møtte statsministeren Arlene Foster og andre toppledere i DUP for å diskutere utkastet partiet kaller dårlig.

– Vi hadde et åpenhjertig møte i kveld med statsministeren som varte i nesten en time. Hun er fullstendig klar over vår posisjon og våre bekymringer, skrev Foster på Twitter etter møtet.

May har blant annet fått kritikk fra parlamentsmedlem Sammy Wilson i DUP, som spør hvorfor statsministeren ønsker å selge en avtale til Underhuset «som fortsatt knytter oss til tollunionen til en prislapp på 29 milliarder pund».

DUP er støttepartiet til Mays regjering, men regjeringslederen må overbevise flere om avtalen. I dagene og ukene som kommer, må hun nemlig klare å overbevise Parlamentet i London.

Den irske statsministeren Leo Varadkar sier at det faktum at utkastet er godkjent av den britiske regjeringen var «avgjørende» og sier at det gjorde onsdagen til en av de beste dagene i hans karriere. Han kaller utkastet for «tilfredsstillende».

– Dette er ikke et sluttpunkt. Utkastet – alle 500 sidene – vil bli gransket i de kommende dagene. Det er fortsatt en lang vei å gå, men jeg tror utkastet er et solid skritt på reisen, skriver Varadkar på Twitter.

