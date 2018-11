Minst 30 afghanske politifolk drept i Taliban-angrep

Utenriks

Angrepet på politiets utpost i distriktet Khaki Safed startet sent onsdag kveld og fortsatte i mer enn fire timer.

Ifølge Samiullah Samim, som sitter i nasjonalforsamlingen i Kabul, var distriktspolitiets kommandør Abdul Jabhar blant de drepte.

Taliban klarte å komme seg unna med en stor mengde våpen og ammunisjon.

De siste månedene har Taliban stått bak daglige angrep over hele Afghanistan, som har forårsaket store tap for de afghanske styrkene. Ifølge uoffisielle tall er det anslått at omlag 45 politifolk eller soldater blir drept eller såret daglig.

