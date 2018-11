Sky-måling: Flertall av briter er imot brexit

Utenriks

I spørreundersøkelsen har Sky spurt velgere om hva de foretrekker av a) Mays brexitavtale, b) Ingen brexit-avtale og c) Ingen brexit.

Et flertall på 54 prosent svarer at de foretrekker ingen brexit.

32 prosent svarer at de foretrekker et "no deal"-scenario, mens kun 14 prosent sier de støtter statsminister Theresa Mays utkast til brexitavtale.

Selv om det er liten støtte til statsministerens brexitavtale, svarer 31 prosent at May er den de stoler mest på med tanke på å lede øyriket gjennom utmeldingen av EU. Kun 25 prosent sier de stoler mest på Labour-leder Jeremy Corbyn, mens 18 prosent sier de stoler mest på Jacob Rees-Mogg. Deretter følger Boris Johnson og Dominic Raab med henholdsvis 17 og 10 prosent.

Et klart flertall gir også uttrykk for "sterk støtte" til en folkeavstemning der alternativene er de samme som i Skys undersøkelse.

Den britiske TV-kanalen har spurt et representativt utvalg på 1.488 Sky-kunder via SMS. Undersøkelsen ble gjennomført torsdag 15. november.

(©NTB)