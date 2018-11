631 savnet etter California-brann – 63 bekreftet døde

Utenriks

Ytterligere sju personer ble torsdag bekreftet døde etter skog- og gressbrannen nord i California, opplyste sheriff Kory Honea i Butte fylke på en pressekonferanse torsdag kveld.

631 personer er meldt savnet, noe som er en stor oppjustering fra onsdag, hvor myndighetene meldte om 130 savnede.

Honea sier antall savnede har økt fordi etterforskere har gått tilbake og sjekket nødsamtaler som ble gjort da brannen brøt ut for en uke siden.

Offentliggjør liste

– Jeg vil at dere skal forstå at det kaoset vi har med å gjøre, er ekstraordinært, sa Honea etter at han nevnte antallet savnede på pressekonferansen.

Han sier det kan stå folk på savnet-listen som fryktet fra flammene, men som er i live og ikke er klar over at de er savnet. Lokale myndigheter har derfor valgt å offentliggjøre listen, slik at personene kan kontakte politiet for å melde fra at de er i sikkerhet.

Tusenvis av hjem ødelagt

Mer enn 5.000 brannfolk har kjempet mot brannen som har ødelagt 9.700 hjem siden 8. november. Brannen, som kalles Camp Fire, har drevet 52.000 personer vekk fra sine hjem.

Det er særlig byen Paradise, hvor det engang bodde 27.000 mennesker, som det har gått verst utover. Flammene har så å si jevnet byen med jorden.

40 prosent av brannen er under kontroll, opplyste myndighetene torsdag.

I tillegg til de omkomne nord i California, ble det onsdag rapportert om at tre personer er bekreftet døde etter skogbrannen Woolsley Fire utenfor Los Angeles. Dermed er det totale antallet omkomne i delstaten på 66 personer.

Trump på besøk

USAs president Donald Trump reiser lørdag til California for å møte ofre for de voldsomme skogbrannene, ifølge Det hvite hus. Presidenten har tidligere kritisert skogforvaltningen i California i forbindelse med brannene.

– Den eneste grunnen til de enorme, dødelige og kostbare skogbrannene i California er den dårlige skogforvaltningen, skrev han på Twitter forrige uke.

(©NTB)