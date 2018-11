Forskere kritiserer alkoholundersøkelse

Utenriks

Konklusjonen i artikkelen er at om du drikker mer enn bare noen enheter i uka, så øker risikoen for å dø tidligere enn om du ikke gjorde det. Bak saken lå en større internasjonal studie.

Sammen med to italienske forskere, angriper professor Arne Astrup ved Københavns Universitet en av premissene bak konklusjonene i fredagens utgave av det britiske tidsskriftet.

– Det vi reagerer på, er at den gruppen i undersøkelsen som ikke drikker noen ting er fjernet. Da kommer man fram til den konklusjonen at det er best å drikke så lite som overhodet mulig. Det kan man velge å gjøre, men vi hadde gjerne sett en vitenskapelig begrunnelse for å fjerne denne gruppen. Og det har vi ikke fått øye på, sier Astrup.

Om man gjør slik disse forskerne foreslår, nemlig at man også ser på den gruppen som ikke drikker, kommer man ifølge professoren fram til en annen konklusjon, som også andre studier har kommet til.

– Nemlig at alkohol i lette eller moderate mengder er forbundet med en lavere forekomst av hjerte- og karsykdommer og en lavere dødelighet, sier han.

Ifølge Arne Astrup svarer et slikt alkoholinntak til den danske Sundhedsstyrelsens veiledende grenser. For kvinner er det sju enheter i uka og for menn 14.

Astrup understreker at budskapet ikke er at man skal begynne å drikke i den tro at det er sunt for helsa.

(©NTB)