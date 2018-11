Maleri satte prisrekord på auksjon i New York

Utenriks

Maleriet «Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)» gikk torsdag under hammeren på auksjonshuset Christie's i New York for 90,3 millioner dollar, noe som tilsvarer om lag 765 millioner kroner med dagens valutakurs.

Ifølge auksjonshuset er dette den høyeste summen for et maleri av en kunstner som fortsatt lever. Den tidligere rekorden ble satt i 2013, da Jeff Koons' maleri «Balloon Dog (Orange)» ble solgt for 58,4 millioner dollar.

Oljemaleriet, som er fra 1972, ble solgt bare ni minutter etter at auksjonen startet.

