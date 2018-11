Utenriks

I saken står det i sjuende avsnitt:

"Zuckerberg og Sanders er begge jøder og selskapet skal derfor også ha forsøkt å stemple sine kritikere som antisemitter".

Etter en gjennomgang av kildene for opplysningene, presiserer vi at det ikke er funnet belegg for sammenhengen mellom at Zuckerberg og Sanders er jøder og at de derfor skal ha forsøkt å stemple kritikere som antisemitter.

NTB fjerner derfor dette avsnittet fra artikkelen i sitt arkiv.

