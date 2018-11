Par og hjemløs mann siktet for å ha svindlet til seg donasjoner i USA

Utenriks

Torsdag tok aktor Scott Coffina i Burlington fylke i New Jersey ut siktelser mot paret, som har fortalt sin historie til aviser og fjernsynsstasjoner, samt mot den hjemløse mannen.

Coffina uttalte at pengene som skulle doneres til hjemløse Johnny Bobbitt, skal tilbakebetales til dem som donerte penger via en side som ekteparet satte opp på GoFundMe.

– Hele kampanjen var basert på en løgn. Det var oppspinn og ulovlig, og det får konsekvenser, sa han.

Bobbitt ble pågrepet onsdag kveld i Philadelphia. Mark D'Amico og Katelyn McClure overga seg same kveld. Etterforskere har gjennomsøkt parets bolig i Florence i New Jersey etter at det dukket opp spørsmål om hva som skjedde med pengene de samlet inn for Bobbitt.

Paret hevder Bobbitt kjøpte bensin til McClure da hun sto i veikanten i Philadelphia i fjor. McClure har sagt at de, i et forsøk på å hjelpe Bobbitt, bestemte seg for å samle inn penger til ham. Ifølge GoFundMe ble det samlet inn over 400.000 dollar.

McClure var ikke tom for bensin, og Bobbitt verken oppdaget henne i nød eller ga henne sine siste 20 dollar, hevder Coffina. Han viser til at McClure, like etter å ha etablert donasjonssiden, sendte en melding til en venn der hun skrev at historien var «fullstendig diktet opp».

Politiet innledet etterforskning etter at Bobbitt hevdet han ikke hadde fått pengene de hadde samlet inn til ham. Senere gikk han til søksmål mot paret.

Det er uklart hva som har skjedd med pengene.

