Røde Khmer-ledere dømt for folkemord

Det er første gang noen fra Pol Pots beryktede kommunistregime Røde Khmer dømmes for folkemord.

Den ekstreme kommunistbevegelsen ledet Kambodsja fra 1975 til 1979. Om lag 1,7 millioner ble i løpet av disse årene massakrert eller døde som følge av sult og sykdom. Mange ble utsatt for tortur og plassert i arbeidsleirer.

Omfattende forbrytelser mot menneskeheten

Dommen i FNs spesialdomstol for Kambodsja (ECCC) falt fredag. Hendelsene dommen omfatter strekker seg over Pol Pot-regimets fire år lange regjeringstid og inkluderer omfattende forbrytelser mot menneskeheten.

Dommen er den andre mot Chea og Samphan. De ble allerede i 2014 dømt til livsvarig fengsel av ECCC, den gang for «forbrytelser mot menneskeheten, menneskeutryddelse, politisk forfølgelse og andre umenneskelige handlinger».

– Domstolen finner at Nuon Chea er ansvarlig for alle forbrytelsene. Dette inkluderer folkemord, sa dommer Nil Nonn i retten fredag. Folkemordet omfatter den etniske vietnamesiske og Cham-muslimske minoritetsgruppen.

Eneste gjenlevende

Chea hadde beslutningsmyndighet og styrte landet sammen med Pol Pot.

Dommen la til at også Samphan har blitt funnet skyldig i folkemord mot etniske vietnamesere, men ikke Cham-gruppen.

Nuon Chea og Khieu Samphan, som henholdsvis er 92 og 87 år gamle, er de eneste gjenlevende av Røde Khmers ledere.

Krevde mange liv

I november 1978 rykket vietnamesiske styrker inn i Kambodsja og stanset folkemordet. Røde Khmer gikk tilbake til å føre geriljakrig. I 1991 ble FNs fredsplan undertegnet av alle stridende parter, og i 1993 ble kongedømmet gjeninnført og det ble holdt valg til nasjonalforsamlingen. Restene av Røde Khmer la ned våpnene i 1999.

Totalt døde anslagsvis 2 millioner av landets 8 millioner innbyggere som følge av regimets handlinger.

Dommen som ble lest opp av Nonn, tegner et bilde av et samfunn hvor minoriteter målrettet ble drept, buddhistiske munker forsvant og grupper av mennesker ble henrettet, samtidig som menn og kvinner ble tvunget til ekteskap og tvunget til å ha sex for å produsere barn for regimet.

