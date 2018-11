– Dekkhistorier i Khashoggi-saken er ikke tillatt

Utenriks

En kilde nær Tyrkias president opplyser til AFP at Erdogan og USAs president Donald Trump «ble enige om å belyse drapet på journalisten Jamal Khashoggi fra alle aspekter, og at dekkhistorier av hendelsen ikke bør være tillatt».

Telefonsamtalen kom et døgn etter at påtalemyndigheten i Saudi-Arabia kunngjorde at de har siktet elleve personer for på drapet på journalisten, og at de ber om dødsstraff for fem av dem.

Tyrkiske medier hevdet fredag at Tyrkia sitter på flere bevis i drapssaken, blant annet nok et lydopptak hvor Saudi-Arabia diskuterer sin versjon av drapet på Khashoggi.

Samtalen mellom Erdogan og Trump skjedde før Washington Post natt til lørdag norsk tid meldte at CIA har konkludert med at kronprins Mohammed bin Salman bestilte drapet på journalisten.

(©NTB)