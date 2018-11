Stringtruse har skapt protester over hele Irland

Utenriks

Den tiltaltes forsvarsadvokat argumenterte i rettssaken mot en voldtektstiltalt 27-åring at offeret hadde frivillig sex fordi hun hadde på seg stringtruse.

Saken har skapt stort engasjement i Irland, hvor det har vært demonstrasjoner i både Dublin og Cork, samt i Belfast i Nord-Irland. Kvinner har møtt opp i undertøy og med plakater med bilde av truser hvor det står «Dette er ikke samtykke». Mange har også tatt til orde på nettet med samme slagord, under emneknaggen #ThisIsNotConsent.

Den fornærmede i saken var en 17 år gammel jente. Den tiltalte ble frifunnet i saken, som ble avsluttet for en uke siden.

En av dem som har reagert er parlamentsmedlem Ruth Coppinger. Tidligere denne uken trakk hun en stringtruse ut av lommen under en debatt i parlamentet.

– Det kan virke pinlig å vise fram et par stringtruser her. Men hvordan tror du et voldsoffer føler seg når hennes undertøy vises i retten? sa Coppinger.

Coppinger siterte forsvarsadvokaten som under rettssaken skal ha sagt at 17-åringen kan ha vært «åpen etter å møte noen og være med noen», ettersom hun hadde på seg stringtruser.

– Kvinner i dette landet er lei av at ofre rutinemessig blir beskyldt i irske domstoler, sa Coppinger.

(©NTB)