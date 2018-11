WHO-ansatte evakuert grunnet kamper i Kongo

Utenriks

Kryssild fra kampene mellom FNs fredsbevarende styrke MONUSCO og den kongolesiske militsen Allierte Demokratiske Styrker (ADF) traff fredag kveld bygningen 16 av WHOs til sammen 191 ansatte i byen jobbet i.

– Huset ble truffet av en bombe under en skuddveksling, sier Michel Yao, koordinator for WHOs innsats mot ebola i byen.

– Det var et toetasjes bygg og de ansatte gjemte seg i underetasjen. Bomben landet på taket av et toalett. Ingen ble skadd, men WHO-arbeiderne er traumatisert og forlot lørdag Beni for å roe seg ned, sier Yao videre.

Han legger til at han foreløpig ikke vet om bomben kom fra FN-styrkene, det kongolesiske militæret som støtter dem, eller om den kom fra ADF-militsen.

Dette var første gang WHO har vært nødt til å evakuere ansatte fra Beni, der et dødelig utbrudd av ebola har krevd 213 menneskeliv siden august.

Tidligere lørdag uttalte Kongos helsedepartement at innsatsen mot ebolaviruset i Beni var satt på vent etter at det hadde vært kamper «pare et par meter» utenfor et lokalt krisesenter og hoteller flere hjelpearbeidere bor på.

Videre uttalte helsedepartementet at FN og den kongolesiske hæren hadde drevet ADF ut av området.

