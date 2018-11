Argentina erklærer tre dager landesorg etter ubåt-funn

Utenriks

– Vi er nå på et stadium hvor det er åpnet for en seriøs etterforskning for å finne ut hva som skjedde, noe som er nødvendig for å hedre og respektere heltene og deres pårørende. De ønsker jeg all styrke til å komme over denne vanskelige tiden, sier president Mauricio Macri.

Etter et år med omfattende søk, ble ubåten funnet på 907 meters dyp utenfor Valdes-halvøya lørdag.

Ubåten ble funnet av Ocean Infinity. Torsdag var de 48 timer unna å gi opp søket, før de så et ukjent objekt på havets bunn, som senere viste seg å være ubåten de søkte etter.

(©NTB)