Italias høyrepopulister vil reforhandle Frankrikes lån av Da Vinci-malerier

Utenriks

Partiet ønsker at Italia skal reforhandle en avtale om utlån av renessansekunstneren Leonardo Da Vincis malerier til Louvre-museet i Frankrike i forbindelse med at det markeres at kunstneren døde for 500 år siden.

– Leonardo er italiensk, han døde bare i Frankrike, sier Lucia Bergonzoni, en statssekretær fra det høyrepopulistiske partiet Ligaen i kulturdepartementet.

Leonardo da Vinci ble født i Italia i 1452 og døde i Frankrike 1519.

-Ved å gi Louvre alle disse maleriene blir Italia satt på sidelinjen under denne viktige kulturmarkeringen, sier Bergonzoni om avtalen som ble gjort av den italienske staten i 2017, om å låne bort Da Vincis malerier til en utstilling i Louvre i 2019.

– Frankrike kan ikke få alt, sier hun og krever at diskusjonen tas på nytt siden museets prioriteringer er kommet før nasjonale interesser.

I bytte mot Da Vinci-maleriene skal museet Scuderi del Quirinale i Roma få låne malerier av renessansekunstneren Raphael til en utstilling i 2020 for å markere at det er 500 år siden han døde. Dette gjør ikke inntrykk på Bergonzoni.

– Det meste av Raphaels arbeider er allerede her i Italia. Dessuten har Paris sagt at det bare er mulig å få låne malerier som lar seg flytte, uten å spesifisere hvilke arbeider det dreier seg om, konstaterer hun.

