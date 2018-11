Republikaner ser ut til å ha vunnet jevn senatorduell i Florida

Utenriks

Omtellingen ga Floridas guvernør Rick Scott en ledelse på litt mer enn 10.000 stemmer over den sittende demokraten Bill Nelson, opplyste den lokale valgkommisjonen i delstaten søndag.

Resultatet er dog ikke endelig og offisielt, og først tirsdag skal resultatet verifiseres av myndighetene. Deretter får Nelson et vindu på ti dager til å utfordre resultatet.

Scott, som allerede valgnatta 6. november erklærte seier over Nelson, hevder søndag at demokraten allerede har erkjent nederlag.

– Snakket nettopp med senator Bill Nelson, som nådigst erkjente nederlag, og jeg takket ham for hans år med offentlig tjeneste. Nå er valgkampen endelig bak oss, og det er der vi må la den være. Vi må gjøre det amerikanerne alltid har gjort: Komme sammen for det beste for delstaten og landet vårt, skriver han i en uttalelse gjengitt hos NBC.

Under valgkampen brukte Scott mer enn 60 millioner dollar av sine egne penger på annonser der Nelson ble framstilt som dårlig og ineffektiv i jobben sin. Nelson svarte med å stille spørsmål ved Scotts etikk da han sa at han ville være under Donald Trumps ledelse.

Republikanerne tapte kontrollen over Representantenes hus til demokratene under årets mellomvalg, men har greid å beholde flertallet i Senatet. I øyeblikket har de 51 av 100 plasser, og en seier for Scott ville gitt dem 52. Demokratene har på sin side 47 før resultatet fra Mississippi er klart.

