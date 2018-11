Republikaner valgt til guvernør i Florida

Utenriks

Siden 1999 har en republikaner vært guvernør i «solskinnsstaten». I år var valget imidlertid svært jevnt.

I likhet med senatorvalget, måtte stemmene i guvernørvalget telles på nytt. 30.000 stemmer, 0,41 prosentpoeng, skilte kandidatene etter omtellingen etter valget 6. november.

Demokraten Andrew Gillum erkjenner valgnederlaget i en video publisert på Facebook-siden hans.

– Det har vært mitt livs reise. Jeg er beæret over støtten som jeg har mottatt, sier Gillum.

Senatorvalget i delstaten er ennå ikke avgjort. Fredag ble det klart at stemmene skulle telles for tredje gang, denne gang for hånd. Valget i senatorvalget står mellom den sittende senatoren og demokraten Bill Nelson og motstanderen republikaneren Rick Scott.

(©NTB)