Trump: Har ingen planer om å utlevere Gülen til Tyrkia

NBC News meldte tidligere denne uken at Det hvite hus vurderer å utlevere predikanten Fethullah Gülen til Tyrkia, mot at Tyrkia legger mer press på Saudi-Arabia for drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Da Trump besøkte brannofre i California lørdag, sa han at dette «ikke er til vurdering».

– Vi har et godt forhold til Tyrkia. Jeg kommer godt overens med president Recep Tayyip Erdogan. Han er en venn av meg. Han er en sterk mann, en tøff mann og en smart mann, sa Trump og fortsatte med at uansett hva USA kan gjøre, så det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.

Tyrkiske myndigheter mener det var Gülen-bevegelsen som sto bak kuppforsøket. Bevegelsen ledes av den omstridte muslimske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i Pennsylvania USA. Gülen har nektet for å ha noe med kuppforsøket å gjøre.

Regjeringen i Tyrkia har gjentatte ganger krevd å få utlevert Gülen, noe USA har nektet.

Talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet uttalte til NBC News tidligere denne uken at TV-kanalens opplysning ikke er riktige. Hun sa at det «ikke er noen relasjon» mellom sakene.

