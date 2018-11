Danmark ber EU-land om støtte til sanksjoner mot Iran

Utenriks

Forespørselen fra Samuelsen kommer samtidig som EU-landene drøfter hvordan de kan dempe effekten av amerikanske sanksjoner mot Iran, ettersom de også rammer europeiske selskap. Timingen ser ut til å gjøre saken vanskelig.

Danmark vil likevel legge fram med kravet under EUs utenriksmøte mandag.

– Jeg kan tenke meg at Samuelsen vil ta opp dette når vi drøfter Iran. For oss er det i høy grad et spørsmål om solidaritet, for det handler om medlemslandets sikkerhet, sier en EU-diplomat i Brussel.

Den danske reaksjonen kommer etter et at en norskiraner ble siktet for å ha planlagt et attentat i Danmark. Mannen skal ha planlagt drap på tre medlemmer av den iranske opprørsgruppen ASMLA, som er bosatt i Danmark. Også Frankrike, Belgia og Tyskland har opplevd angrep fra iransk hold mot personer bosatt i landene.

Det blir avgjørende at danskene overbeviser EU-landene om at de danske sanksjonene ikke har noe med verken atomavtalen eller USA-sanksjonene å gjøre.

