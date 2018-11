Intens brexit-uke for May før EU-toppmøte

Utenriks

Ministre fra 27 andre EU-land er på plass i Brussel mandag, dagen som starter det Storbritannias statsminister Theresa May kaller en «intens uke». May skal være i den belgiske hovedstaden denne uken for å møte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Verken May eller EU-lederne ønsker å gjenåpne utkastet for skilsmisseavtalen som den britiske regjeringen godtok forrige uke, men begge sider kjemper for å sluttføre en politisk erklæring som kan være et veikart for en fremtid etter brexit.

– Fokuset vårt denne uken vil være på våre fremtidige relasjoner, sa May til Sky News søndag.

Innholdsrik uke

Utmeldingsavtalen skal definere forholdet mellom EU og Storbritannia i en overgangsperiode fra utmeldelsesdatoen i slutten av mars og fram til desember 2020. Britene ønsker adgang til det indre markedet i EU i den perioden.

Brussel insisterer imidlertid på at Storbritannia ikke kan ha den samme privilegerte tilgangen til det indre markedet som landet hadde som medlemsnasjon.

EU-forhandlere skrev søndag ferdig en uttalelse om fremtidige relasjoner til britene, et dokument som skal offentliggjøres tirsdag.

Den påfølgende dagen, 21. november, er det spørretime i Underhuset i Parlamentet for Theresa May. Søndag 25. november blir den tøffe uken rundet av med EU-toppmøtet, der skilsmissepapirene trolig vil signeres.

– Jeg er overbevist om at vi kan lande en avtale som jeg kan ta tilbake til Underhuset, sier May.

Benekter mistillit

May er under hardt press i Parlamentet og eget parti. Fredag kom det stadig flere avganger i regjeringsapparatet og angivelige brev om mistillit mot henne.

Sir Graham Brady i den såkalte 1922-komiteen i Det konservative partiet sier imidlertid at han ikke har mottatt de nødvendige 48 brevene fra parlamentarikere som går imot May, for at komiteen kan kreve et mistillitsvotum mot partilederen og statsministeren. Sir Graham har også sagt at det er «veldig sannsynlig» at May vinner en eventuell mistillitsavstemning. Det betyr i så fall at hun styrker sin posisjon og ikke kan utfordres på et år.

