Japan kunngjør stort handelsunderskudd

Utenriks

Det er første gang på to måneder at landet har et handelsunderskudd. Japans myndigheter peker på økt import av petroleum og flytende gass.

Verdien på japansk eksport i oktober lå på 7,1 trillioner yen, en oppgang på 8,2 prosent fra året før. Til sammenligning lå importsummen lå på 7,7 trillioner yen, en økning på 19,9 prosent, ifølge landets finansdepartement.

Japans handelsoverskudd med USA falt med 11 prosent forrige måned. USAs visepresident Mike Pence oppfordret Japan til å undertegne en bilateral handelsavtale om goder og tjenester under et besøk til landet forrige uke.

– Vi er overbevist om at denne avtalen vil etablere handelsgrunnlag for goder og tjenester, sa Pence den gang, og la til at USA «altfor lenge» har hatt et handelsunderskudd med verdens tredje største økonomi, nemlig Japan.

Børsene i Japan steg ved åpningen mandag i takt med økende handelsoptimisme, men Italias budsjettkrise med EU fortsetter å bekymre.

Den japanske Nikkei-indeksen steg med 0,17 prosent ved åpningen mens den bredere Topix-indeksen gikk opp med 0,11 prosent.

Investorer i Tokyo tok godt imot de optimistiske kommentarene forrige uke fra president Donald Trump, tror analytiker Tsuyoshi Nomaguchi i Daiwa Securities. Forrige uke oppfordret Trump investorer til å kjøpe andeler i selskaper i rask vekst.

Det asiatiske markedet følger imidlertid nøye med på Italias budsjettforhandlinger med EU.

– Dersom Italia fortsetter å avvise EUs budsjettforslag, kan Italias langsiktige kurs stige og destabilisere finansmarkedet, sier Nomaguchi.

(©NTB)