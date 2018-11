Kong Salman skryter av Saudi-Arabias rettsvesen

Utenriks

Selve drapet ble ikke nevnt i kongens tale mandag. Men han roste den saudiarabiske påtalemyndigheten, som har slått fast at Khashoggi ble drept, og at det kommer til å bli nedlagt påstand om dødsstraff for fem av de siktede i saken.

– Vi er stolte av innsatsen til rettsvesenet og påtalemyndigheten, sa Salman i talen til det saudiarabiske Shura-rådet.

Saudi-Arabia har et strengt islamistisk styresett, og den 82 år gamle monarken lovet at landet vil «iverksette Guds lov».

Den saudiarabiske journalisten, regimekritikeren og tidligere regjeringsrådgiveren Jamal Khashoggi ble drept inne på landets konsulat i Istanbul i Tyrkia. Saudi-Arabia avviste lenge at drapet hadde funnet sted, men innrømte det til slutt.

Påtalemyndigheten mener saudiarabiske agenter drepte Khashoggi uten å ha fått klarsignal fra høyere hold. Kritikere av landets regime og kilder i den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA mener imidlertid at drapet må ha vært beordret av Saudi-Arabias kronprins Mohammed.

Kronprinsens far, kong Salman, skrøt mandag av sønnens innsats for å styrke landets økonomi og skape arbeidsplasser for saudiarabisk ungdom.

