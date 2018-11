Utenriks

Skjelvet ble registrert 283 kilometer øst for hovedstaden Suva mandag klokken 9.25 lokal tid, men beboerne i Suva la ikke merke til skjelvet.

Ifølge The Pacific Tsunami Warning Center er det ikke fare for tsunami.

Området ble for to måneder siden rammet av et skjelv målt til 7,8. Fiji ligger ved Ildringen, et område med stor vulkansk og geologisk aktivitet som omkranser Stillehavet.

