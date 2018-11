Tusenvis på flukt fra vulkanutbrudd i Guatemala

Utenriks

Talsmann David de Leon for Guatemalas katastrofemyndigheter forteller mandag at utbruddet har tiltatt i styrke etter at det begynte søndag morgen.

Mandag var 3.925 mennesker fra byen Escuintla og flere landsbyer i nærliggende distrikter flyttet til ulike evakueringssentre.

Landets institutt for seismologi og vulkanologi sier at lavaen slynges høyt opp fra krateret og at askesøylen stiger mer enn en kilometer opp i luften, noe som skaper et regn av askepartikler.

Utbruddet er vulkanens femte i år. I et utbrudd i juni omkom over 190 mennesker, mens 235 fortsatt er savnet.

Volcán de Fuego – Ildvulkanen på norsk – ligger vest for turistbyen Antigua og 35 kilometer sørvest for hovedstaden Guatemala by.

