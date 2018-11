Amerikansk krigshelt får kritikk av Trump

Utenriks

Mens Det hvite hus forsøkte å ringe julen inn under innhentingen av det store juletreet til presidenthjemmet, klarte Trump å havne i nok en TV-sendt tirade.

Det var under et Fox News-intervju mandag ettermiddag amerikansk tid at Trump ble gjort oppmerksom på den pensjonerte admiralen McRavens harde kritikk av dagens administrasjon.

– Ville det ikke vært bedre om vi fanget bin Laden litt tidligere, ville det ikke vært fint? kontret presidenten.

McRaven ledet operasjonen da Navy SEAL entret bin Ladens skjulested i Pakistan og drepte den beryktede terrorlederen. Da Trump ble spurt om militære ledere ikke bør anerkjennes for at bin Laden ble drept, så presidenten ut til å svare på noe helt annet.

– De tok ham, men se nå, se nå. Den virkelige saken er at bin Laden bodde i Pakistan, vi støtter Pakistan, vi gir dem 1,3 milliarder dollar i året, som vi ikke gir dem mer, forresten. Jeg satte en stopper for det fordi de ikke gir oss noe som helst, de gjør ingen pokkers ting for oss, svarte Trump.

McRaven har kritisert Trump for en rekke ting. Blant annet sammenlignet han Trumps higen etter å eliminere dem som ikke utviser total lojalitet i CIA, FBI og justisdepartementet, med 1960-tallets heksejakt på dem som ikke hadde det rette nasjonale sinnelaget, som under den kalde krigen var alle som kunne mistenkes for å ha kommunistsympatier. Admiralen har kalt Trump den største trusselen mot USA i moderne tid.

– Jeg er en tilhenger av alle presidenter jeg har jobbet under, som uavhengig av partitilhørighet har holdt embetetes verdighet i hevd og brukt det til å samle landet. Men Trump er den største trusselen mot demokratiet i min levetid, har McRaven sagt.

(©NTB)