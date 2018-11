Italia vil ta arrest i redningsskipet Aquarius

Utenriks

Bakgrunnen for arrestordren er at mannskapet ifølge påtaleyndighetene i sicilianske Catania skal ha kastet 24 tonn med avfall ulovlig fra januar 2017 til mai i år.

Leger Uten Grenser (LUG), som eier Aquarius sammen med SOS Mediterranee, bekrefter at Italia har utstedt en arrestordre på skipet og opplyser at de kommer til å anke.

– Anklagen er et grunnløst og kunstig påskudd for å kriminalisere livreddende arbeid i Middelhavet. Leger Uten Grenser har alltid fulgt regelverket for avfallshåndtering om bord, sier Lindis Hurum, som er nødhjelpskoordinator for organisasjonen i Norge.

– Farlig avfall

Mannskapet på Aquarius blir beskyldt for å ha kastet potensielt farlig materiale sammen med vanlig restavfall mens skipet har ligget til kai i italienske havner. Dette søppelet skal blant annet være klærne til migranter med smittsomme sykdommer, bandasjer med blodflekker og annet medisinsk avfall, ifølge påtalemyndigheten.

24 personer er under etterforskning i tilknytning til saken.

– Myndighetene har aldri tidligere stilt spørsmål ved Leger Uten Grensers regler eller påpekt noen risiko for offentlig helse, heter det i en pressemelding fra organisasjonen i Norge.

LUG sier operasjonen tidligere har vært utsatt for grunnløse anklager om menneskesmugling, så vel som byråkratiske hindringer.

– Dette siste forsøket på å stanse livreddende søk og redningsarbeid i Middelhavet for enhver pris er et nedrig og politisert angrep på humanitært arbeid, sier Hurum, og viser til at over 2.000 mennesker har druknet i Middelhavet hittil i år.

Sperret kontoer

Organisasjonen opplyser at en del av bankkontoene deres er blitt sperret av påtalemyndigheten i Catania, en beslutning som også er anket.

Aquarius, som har jobbet med å redde båtflyktninger i Middelhavet, har siden oktober ligget til kai i Marseille i Frankrike. Da mistet skipet registreringen i Panama. LUG mener politisk press ligger bak.

LUG hevder å ha reddet over 80.000 mennesker i samråd med maritime myndigheter og i overensstemmelse med nasjonale og internasjonale regler.

– De som prøver å flykte fra Libya i dag, blir med EUs aksept og støtte returnert til vilkårlig fangenskap og tortur i Libya – stikk i strid med internasjonal havrett og flyktningkonvensjonen, sier Hurum.

(©NTB)