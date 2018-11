Mogherini «ekstremt bekymret» for INF-avtalen

Utenriks

– Jeg er ekstremt bekymret. Vi har alltid vært overbevist om at slike avtaler er viktige, og at de må respekteres og etterleves til fulle. Hvis det er problemer med etterlevelsen, mener vi riktig måte å gå fram på er å insistere på full etterlevelse, ikke å trekke seg ut, sa Mogherini da hun ankom EUs forsvarsministermøte i Brussel tirsdag.

USAs president Donald Trump varslet tidligere i høst at han vil trekke seg fra INF-avtalen på grunn av russiske avtalebrudd.

Mogherini sier hun håper det fortsatt kan være rom for å redde avtalen.

– Hvis det går mot at avtalen faller sammen, settes Europas sikkerhet i fare. Vi ønsker ikke å gå tilbake til en situasjon der europeisk territorium blir slagmark for andre makter, sier hun.

Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg deltok på forsvarsministermøtet. Han viser til at Russland over en årrekke har utviklet et nytt rakettsystem kalt SSC8 som USA mener er i strid med INF.

– Det blir stadig mer alvorlig fordi russerne fortsetter å utplassere raketter som er vanskelige å oppdage, som er mobile, som kan bære atomvåpen, og som kan nå europeiske byer, sier han.

INF er en avtale fra 1987 som forbyr alle landbaserte raketter av mellomdistansetypen.

