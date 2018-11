Politi og soldater stormet parlamentet på Papua Ny-Guinea

Utenriks

På bilder parlamentsmedlem Bryan Kramer har lagt ut i sosiale medier, kan man se at vinduer og møbler i parlamentet i Port Moresby er knust, bilder revet ned fra vegger og planter er veltet.

Ifølge Kramer var også fengselsvakter delaktige i stormingen av parlamentet, som skal ha skjedd som følge av at de ikke har fått betalt for sikkerhetsarbeidet de gjorde i forbindelse med møtet i Asia-Pacific Economic Cooperation i helgen. Han sier også at flere ansatte i parlamentet har blitt angrepet under stormingen.

Vitner på stedet sier til AFP at flere hundre politifolk og soldater nå har samlet seg utenfor parlamentet og at de blokkerer veier.

Sekretariatsleder for APEC-møtet Chris Hawkins sier at utbetaling av lønn normalt vil ta en uke i forbindelse med slike store hendelser.

– Møtet ble avsluttet for to dager siden og sikkerhetsoperasjonen er nå i ferd med å avsluttes. Utbetaling av lønn har allerede begynt og medlemmer av sikkerhetsstyrkene bør ta kontakt med bankene sine for å se om de har fått utbetalt penger, sier Hawkins i en uttalelse til den australske allmennkringkasteren ABC.

Flere innbyggere på Papua Ny-Guinea, som er det fattigste medlemslandet i APEC, har uttrykt sinne over regjeringens pengebruk i forbindelse med møtet. Regjeringen skal blant annet ha kjøpt 40 Maserati-biler til en verdi av rundt 59 millioner kroner for å kjøre delegatene rundt.

(©NTB)