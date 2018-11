Bombefunn i London-leilighet

Utenriks

Det opplyser politiet i en pressemelding onsdag kveld.

Politiet rykket ut til leiligheten i Craven Park nordvest i London onsdag morgen etter melding om at to mistenkelige gjenstander var funnet i forbindelse med renovering av den ubebodde leiligheten. Ifølge politiet dreier det seg om to sprengladninger.

Bygningen ble sperret av og naboleilighetene evakuert mens sprengladningene ble uskadeliggjort.

Noen timer senere kunne naboene imidlertid flytte hjem igjen. Politiet opplyser også at området rund bygningen har blitt gjennomsøkt og er erklært sikkert.

(©NTB)