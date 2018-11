Guardian: Hver fjerde europeer stemmer populistisk

Utenriks

Bølgen har sikret regjeringsmakt til populistiske ledere i elleve land, skriver avisen. Utviklingen foregår over hele det politiske spekteret, også på venstresiden.

Venstrepopulistiske partier som spanske Podemos og franske Insoumise, opplever vekst. Men det er i hovedsak de høyrepopulistiske partiene som har sett den største veksten, ved eksempelvis Ungarns Viktor Orbán og Italias Matteo Salvini.

Avisen, som har samarbeidet med 30 politiske analytikere, definerer populisme som et forsøk på å framstille politikk som en kamp mellom den vanlige, rettskafne massen og den avskyelige, korrupte eliten, der folkets vilje til slutt triumferer.

– To av grunnene til at slik tankegang vokser i Europa, er finanskrisen i 2008 og flyktningkrisen i 2015, sier professor Cas Mudde i University of Georgia.

