Amerikanske soldater vokter Mexico-grensen med batonger

Det bekrefter USA forsvarsminister Jim Mattis, uker etter at president Donald Trump åpnet for at soldatene kunne skyte dersom migrantene kastet stein.

– Dersom det bryter ut vold, kan soldatene bruke batong, sier Mattis.

Rundt 8.000 migranter går i flere såkalte karavaner gjennom Mexico, ifølge mexicanske myndigheter. De fleste av dem flykter fra fattigdom og gjengvold i El Salvador, Guatemala og Honduras.

Trump har imidlertid sett på situasjonen som en «invasjon» og sendt 5.800 soldater til grensen. Det vil koste amerikanske skattebetalere drøye 72 millioner dollar, snaue 610 millioner kroner.

