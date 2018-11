DUP krever at kontroversiell løsning for irskegrensa må droppes

Utenriks

– Jeg vil si til statsministeren at hvis hun ønsker støtte fra mitt parti til utmeldingsavtalen, så må vi se en slutt på denne reserveløsningen, sa DUPs Jeffrey M. Donaldson da statsminister Theresa May møtte de folkevalgte til debatt torsdag ettermiddag.

Ifølge ham må alternative løsninger komme på plass i stedet.

Utkastet til brexitavtale som nå ligger på bordet, inneholder et kontroversielt forslag til reserveløsning for irskegrensa som etter planen kun skal tre i kraft hvis EU og Storbritannia ikke klarer å bli enige om andre løsninger i tide.

Den foreslåtte reserveløsningen vil innebære at Storbritannia i praksis blir værende i en tollunion med EU inntil videre. Samtidig vil Nord-Irland bli underlagt en rekke EU-regler for å sikre at det ikke blir nødvendig med kontroll av varer som krysser grensa.

Den konservative regjeringen er avhengig av støtte fra DUP for å ha flertall i Parlamentet.

(©NTB)