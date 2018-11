OSSE ber Sverige styrke velgernes rett til hemmelig valg

Utenriks

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sendte i år for første gang valgobservatører til Sverige. Granskingen har resultert i en rapport med til sammen seks råd for å bedre det svenske valgsystemet.

Et av rådene er at stemmesedlene skal kunne tas uten at andre ser hvilket parti du har valgt ut, et tiltak den svenske Riksdagen allerede jobber med å innføre. OSSE mener også det skal være mer åpenhet rundt hvem som finansierer ulike kandidaters valgkampanjer.

I dag må svenske partier kun legge fram inntekter, men ikke utgifter, eiendeler eller gjeld, noe som gjør det vanskelig for allmennheten å granske hvordan partiene finansierer sine kampanjer.

OSSE fastslår også at den svenske lovgivningen utgjør et solid fundament for å gjennomføre demokratiske valg.

Valget i Sverige ble holdt 9. september og endte med at Socialdemokraterna ble største parti, Moderaterna nest størst og Sverigedemokraterna nummer tre.

