Utenriks

56 prosent av de spurte sier de trolig vil stemme på Putin ved valget som er ventet i 2024, viser målingen. Oppslutningen er dermed 10 prosent lavere enn for et år siden. Forrige gang Putin hadde under 60 prosents oppslutning var i 2013, ifølge meningsmålingsinstituttet Levada Center.

Putin har styrt Russland siden 2000 og fikk seks nye år som president ved valget i mars. Men hans popularitet har dalt i kjølvannet av en pensjonsreform som betyr at folk må jobbe lenger.

(©NTB)